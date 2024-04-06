İsrail'in saldırısında yaralanmıştı! Acı haber geldi
İsrail'in geçtiğimiz ay Lübnan'ın güneyine yaptığı hava saldırısında yaralanan sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.
Lübnan Sivil Savunmasından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in el-Hiyam bölgesine hava saldırısında yaşamını yitiren çalışanlarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada hayatını kaybeden Lübnanlının Musa Abdulkerim el-Musevi olduğu kaydedildi.
İsrail savaş uçakları, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. İsrail, 22 Mart'ta el-Hiyam kasabasına hava saldırısı düzenleyerek bir konutu hedef almıştı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Lübnanlı sivillerin sayısı 54'e yükseldi.