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Dünya İsrail'in saldırısında yaralanmıştı! Acı haber geldi
Dünya

İsrail'in saldırısında yaralanmıştı! Acı haber geldi

Yeniakit Publisher
2024-04-06 02:49:00 -
İsrail'in saldırısında yaralanmıştı! Acı haber geldi

İsrail'in geçtiğimiz ay Lübnan'ın güneyine yaptığı hava saldırısında yaralanan sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sivil Savunmasından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in el-Hiyam bölgesine hava saldırısında yaşamını yitiren çalışanlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada hayatını kaybeden Lübnanlının Musa Abdulkerim el-Musevi olduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. İsrail, 22 Mart'ta el-Hiyam kasabasına hava saldırısı düzenleyerek bir konutu hedef almıştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Lübnanlı sivillerin sayısı 54'e yükseldi.

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