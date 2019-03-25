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İsrail'in saldırısına Gazze'den roketli karşılık!

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonrası Gazze'den karşılık verildi. Gelişmeler esnasında ABD'de olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den yapılan roket saldırısı sonrası ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:20
İsrail'in saldırısına Gazze'den roketli karşılık!

İşgalci İsrail'in son 1 haftadır abluka altındaki Gazze'ye hava ve karadan yoğunlaştırdığı saldırılar sonrası bugün yeni bir gelişme yaşandı. 

İsrail'in saldırıları sonrası çok sayıda Filistinli şehit olmuştu. Bu sabah Gazze tarafından İsrail'in provokatif saldırılarına karşılık verildi. Fırlatılan roketler sonucu 7 İsraillinin yaralandığı duyurulurken, ABD'de bulunan Binyamin Netanyahu flaş bir karar aldı.

Netanyahu, ABD ziyaretini kısa kesme kararı alırken, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüştükten sonra ülkesine geri dönecek. 

Netanyahu'dan tehdit

İsrail basınında çıkan haberlere göre ise İsrailli lider, Hamas'ın bu saldırısına "sert ve güçlü" bir karşılık verileceğini söyleyerek tehdit etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:20
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