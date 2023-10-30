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Gündem İsrail'in saldırılarında 63 BM personeli öldü!
Gündem

İsrail'in saldırılarında 63 BM personeli öldü!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 20:26:00 - 2023-10-30 23:44:32
İsrail'in saldırılarında 63 BM personeli öldü!

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanına ilişkin son durumu aktardı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen BM personeli sayısının 63’e yükseldiği aktarıldı.

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, 149 UNRWA tesisine saldırılarla yerinden edilmiş yaklaşık 672 bin Filistinlinin sığındığı belirtildi.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 44 UNRWA tesisinin hasar gördüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi’nde 27 Ekim-29 Ekim arasında insani yardım kuruluşları da dahil olmak üzere tüm bölgeyi etkileyen 36 saatlik iletişim kesintisinin yardımları daha da sekteye uğrattığı aktarılan açıklamada, “Yardımın çok sınırlı olması ve barınakların dolu olması nedeniyle, yerinden edilmiş topluluklar arasında gerilimin arttığı bildiriliyor. UNRWA depolarına ve dağıtım merkezlerine çok sayıda izinsiz girildiği ve gıda ve gıda dışı malzemelerin alındığı bildirildi” denildi.

Barınak başına düşen ortalama kişi sayısının amaçlanan kapasitenin neredeyse dört katına ulaştığı vurgulana açıklamada, Han Yunus Eğitim Merkezi’nde şu anda 22 bin 100, Maghazi Mülteci Kampı’ndaki iki okulda yaklaşık 29 bin 800 ve Refah Lojistik Üssü'nde yaklaşık 12 bin 800 kişinin bulunduğu ifade edildi.
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