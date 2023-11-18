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Dünya İsrail'in özel teröristleri böyle avlandı
Dünya

İsrail'in özel teröristleri böyle avlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-18 12:37:00 -

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayınlanan video "Beyt Hanun'daki bir binada konuşlanmış bir Siyonist özel kuvvetin makineli tüfekler ve 12 anti zırh roketi ile öldürüldüğü görüntüler." ifadeleri paylaşıldı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail, kente kara operasyonu başlattığı andan itibaren Hamas'la çatışıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Beyt Hanun'daki bir binada konuşlanmış İsrail özel kuvvetin makineli tüfekler ve 12 anti zırh roketi ile öldürüldüğü görüntüleri paylaştı.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayınlanan video "Beyt Hanun'daki bir binada konuşlanmış bir Siyonist özel kuvvetin makineli tüfekler ve 12 anti zırh roketi ile öldürüldüğü görüntüler." ifadeleri paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.
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İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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