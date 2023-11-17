İsrail'in nükleer kapasitesi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu “Sende atom bombası var mı, yok mu? Sıkıysa açıkla ama açıklayamaz. Ey İsrail, sende atom bom bası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun” diyerek İsrail’in nükleer gücünü gündeme getirdi. Tartışma, nükleer silahların yasaklanması için çalışan sivil toplum hareketi ICAN’ın son raporunu akıllara getirdi. Merkezi Cenevre’de bulunan ICAN’ın raporundan satır başları şöyle:

-Soğuk Savaş döneminde çoğunluğu ABD ve Sovyetlere ait toplam 70 bin nükleer bomba bulunuyordu. Bugün ise dünya üzerinde 9 ülkenin toplam 12 bin 512 nükleer bomba var. Bunların 9 bin 400’ü aktif olarak ülke ordularının envanterine kayıtlı.

-Dünya üzerindeki nükleer silahların yüzde 90’ına iki ülke, Rusya ve ABD sahip.

-En çok nükleer bomba Rusya’da bulunuyor: 5 bin 889.

-Rusya’yı 5 bin 428 nükleer silahla ABD takip ediyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 5 ülke, kayıtlarda Amerikan nükleer silahlarına “ev sahibi” ülke olarak geçiyor. ABD’nin 35 nükleer silahı İtalya’da 20 silahı Türkiye’de, 15’er nükleer bombası da Belçika, Almanya ve Hollanda’da saklanıyor.

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-Üçüncü Çin’in elinde 410 nükleer silah bulunuyor. Onu 290 nükleer bomba ile Fransa, 225’le Birleşik Krallık takip ediyor.

-Asya’nın iki “gergin komşular”ı Pakistan’da 170, Hindistan’da ise 164 nükleer bomba geliyor.

-Listenin 8’nci sırasında İsrail yer alıyor. İsrail’in sahip olduğu nükleer silah sayısı 90. Son sırada ise 30 bilinen nükleer bomba ile Kuzey Kore bulunuyor. Peki atom bombası nedir? Nükleer silah/bomba nedir?

Aralarındaki fark ne? Atom çekirdeğinin fizyon, füzyon ya da her ikisinin karışmasıyla oluşan bir kimyasal reaksiyon ile enerji açığa çıkması sonunda oluşan patlamayı oluşturan her türlü silaha genelde nükleer silah adı veriliyor. Nükleer reaksiyon sonucunda enerji ortaya çıkartan silahlar için farklı isimler kullanılıyor: “Atom bombası,” “hidrojen bombası,” “nükleer silah,” “fizyon bombası,” “füzyon bombası,” “termonükleer silah” gibi...

Bu tür silahlar ilk olarak "atom bombası" olarak adlandırıldı. Japonya’ya atılan iki atom bombasından sonra dünyada 2 bin nükleer bomba testi yapıldı. Hemen belirtelim: ABD ile Rusya’nın elindeki nükleer silahlar, atılan atom bomlarından 500 kat daha güçlü. Hatta Sovyetler’in 1949’da denediği hidrojen bombası, 1952 yılında ABD tarafından atılan "Little Boy"dan tam 700 kat daha güçlüydü.

-ICAN’a göre, New York üzerinde yalnızca 1 nükleer silahın patlatılması tahminen 583 bin 160 ölüme neden olacaktır.

-BM’ye göre, bir megatonluk bir nükleer bomba 300 km²’lik bir alan içinde korunmasız halkın yüzde 90’ını öldürebilir.

-15 tonluk bir kimyasal silah 60 km²’lik bir alandaki halkın yüzde 50’sini öldürebilir.

-10 tonluk bir biyolojik silah 100 bin km²’lik bir alandaki halkın yüzde 25’ini öldürür ve yüzde 50’sini hastalandırır.

Nükleer bomba atıldığında ne olur?

10 SANİYE

Nükleer bir patlamadan kaynaklanan ateş topunun maksimum boyutuna ulaşması yaklaşık 10 saniye sürer.

15 SANİYE

Nükleer bir patlama, büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Muazzam bir şok dalgası saatte yüzlerce kilometre hıza ulaşır. Patlama, sıfır noktasına yakın insanları öldürür ve daha uzaktakilerde akciğer yaralanmalarına, kulak hasarına ve iç kanamaya neden olur.

30 SANİYE

Aşırı sıcaklık, ciddi yanıklara neden olur ve geniş bir alanda yangınları ateşler, bu da dev bir yangın fırtınasına dönüşür. Yeraltı barınaklarındaki insanlar bile oksijen eksikliği ve karbon monoksit zehirlenmesi nedeniyle ölümle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi