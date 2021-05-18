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Dünya İsrail'in neden olduğu zararın maddi boyutu açıklandı
Dünya

İsrail'in neden olduğu zararın maddi boyutu açıklandı

Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail'in Filistin yönetimine 244 milyon dolar maddi hasara uğrattığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 18:58:00 - 2021-05-18 19:05:08

Filistin yönetimi, işgalci İsrail’in saldırıları sonucunda ülkenin 244 milyon dolar maddi hasara uğradığını duyurdu.

244 milyon dolar maddi hasar oluştu

Filistin Enformasyon Ofisi, İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları toplam zararın 244 milyon dolar olduğunu bildirdi. Ofis, İsrail uçak, topçu ve savaş gemileri ile Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerindeki sivillerin kaldığı mahalleleri, yolları, elektrik ve su tesisatları olmak üzere bin 615’ten fazla saldırı ile hedef aldığının altını çizdi.

 

Ofis, İsrail’in saldırılarında sadece sivillerin kaldığı evler değil, aynı zamanda 33 medya merkezi, yüzlerce kurum ve dernek olmak üzere 73 hükümet binasının hedef alınarak kullanılmaz hale getirildiğini belirtti.

İsrail saldırılarında son 24 saatte 4 cami zarar gördü

Gazze Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, son 24 saatte İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırıların sonucu Gazze kentinin farklı mahallelerde bulunan 4 camide büyük zarar gördüğünü ve Bakanlığa ait 16 daireyi kapsayan bir binanın imha edildiğini duyurdu. Bakanlık, etkilenen 5 bin 600’den fazla kişiye, maddi yardımda bulunulduğunu açıkladı.

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