İsrail'in manipülasyonları altın gümüş ve petrol fiyatlarını uçurdu

İsrail-Hamas çatışmaları bugün 10’uncu gününe girdi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenleyeceğini açıkladığı kara harekâtı, her an başlayabilir. Çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi, güvenli liman varlıklarından altına olan talebi artırdı.

Altının ons fiyatı, yüzde 5.47 artarak, geçen haftayı 1.932,86 dolardan tamamladı. Kaydettiği 5.47'lik artışla, 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaşan altının ons fiyatı, 13-17 Mart haftasında yüzde 6.5 haftalık kazanç sağlamıştı. Analistler, altının ons fiyatının 27 Eylül'den bu yana ilk kez 1.900 doları aştığına dikkati çekti.

Altının genellikle belirsizlik dönemlerinde, özellikle savaşlarda, güvenli liman özelliğinin öne çıktığını ifade eden analistler, bölgede tansiyonun yükselmesi durumunda altın talebinin artabileceğini söyledi.

Veri hizmetleri sunan Oanda'nın Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altının ons fiyatındaki yükselişin Ortadoğu'dan kaynaklanan jeopolitik risk priminin hâlâ devam etmesiyle bağlantılı olduğunu belirtirken; uzmanlar, savaşa başka bir devletin girmesinin tartışılması ya da İran'a operasyon gibi durumların ortaya çıkması durumunda altının yükselebileceğini kaydetti. Güvenli liman araçlarından gümüş de haftayı yüzde 5.2 yükselişle tamamladı.

Petrol fiyatı ise İsrail-Hamas çatışmasının başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi ve kara saldırısına ilişkin endişelerin emtia piyasalarında yeni gerginlik yaratmasıyla varil başına 90 doların üzerine çıktı.

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Küresel gösterge Brent ham petrolü cuma günü yüzde 5.7 artışla, varil başına 90.89 dolara yerleşti. Bu fiyat, en son Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından önce görülmüştü. ABD göstergesi West Texas Intermediate de yüzde 5.9 artışla, varil başına 87.69 dolara yükseldi. Her iki petrol türü de nisandan bu yana en yüksek günlük yüzde artışlarını bildirdi. Fiyatlar, İsrail'in 1.1 milyon insanı Gazze Şeridi’ni terk etmeleri konusunda uyarmasının ardından yükseldi.

Rabobank Küresel Enerji Stratejisti Joe DeLaura, İngiliz Financial Times gazetesine, "Bu çeyrekte, ne olursa olsun, varil başına 100 dolara doğru gidiyoruz" diye konuşurken; Saxo Bank'ın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen de "Fiyatlar biz bir miktar istikrar bulmadan önce kolayca çok daha kötü [daha yüksek] olabilir. İsrail, 1 milyon insana Gazze'yi terk etme emrini vermişken, aklı başında hiç kimse petrolde kısa pozisyon tutmayacaktır” dedi.

Kaynak: Dünya Gazetesi