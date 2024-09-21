İsrail’in Lübnan’daki saldırısının ardından Cem Küçük'ten dikkat çeken çıkış! "Maalesef" diyerek duyurdu

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarının, siyonistlerin zekâsını ve stratejik üstünlüğünü gösterdiğini öne sürdü. Hizbullah’ın bu saldırılara karşı tehditler savurduğunu ancak sonuç alamadığını ifade eden Küçük, İsrail’in bu operasyonlarla psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini iddia etti. Cem Küçük, Müslüman dünyasının bu duruma karşı hazırlıksız olduğunu vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Lübnan'da, ağırlıklı olarak Hizbullah üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarının patlaması sonucu ölenlerin ve yaralananların sayısı yeni patlamalarla arttı. Salı günü en az 12 kişinin öldüğü, 3 bine yakın yaralının olduğu ilk dalga sonrası çarşamba günü ikinci bir patlama dalgası daha yaşandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, çarşamba günü meydana gelen patlamalarda da en az 25 kişinin öldüğünü, en az 608 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Toplamda 37 kişi öldü, 4 bine yakın kişi yaralandı. Bunlardan 2.750’sinin durumu ağır. Normal bir cephe savaşı olsa bu kadar kişi öldürürsünüz!..

Çağrı cihazları ve telsizlerin içine yerleştirilen küçük bombalarla İsrail, cepheye gitmeden başarı elde etti... İsrail, katil devlet, şüphe yok. İsrail, çocukları katlediyor, şüphe yok. İsrail, kural tanımıyor, şüphe yok... Peki ama bütün bunlar İsrail’i durdurmaya yetiyor mu?

Kabul edelim, son terör eylemleri çok başarılı. Kimsenin aklına gelmeyecek bir iş yaptılar. İsrail güvenlik birimlerinden biri, “Hizbullah üyeleri telsiz ve çağrı cihazları kullanıyor. Bunları biz bir yerde ele geçirelim ve içlerine bomba yerleştirelim” diye düşünmüş. Bunu düşünmek bile büyük iş. Kusura bakmayın, böyle yazıyorum ama karşımızda aptal bir devlet yok. Tam tersi çok zeki bir devlet. İran sınırları içinde İsmail Haniye’ye suikast düzenleyip başarılı olmuş bir devlet her türlü akla gelmeyecek senaryoyu uygulamaya koyar.

Hizbullah istediği kadar tehdit etsin, İran akşama kadar intikam yeminleri etsin, bir şey değişmiyor. Elde bir şey yok. İsrail’in hedefi anladığımız kadarıyla şöyle: Önce Hamas’ı bitireyim dedi. Çoluk çocuk demeden katliam yaptı. Sonra Suriye içinde hedef gördüğü noktaları vurdu. Derken savaşı Lübnan’ın kuzeyine çekti. Cep telefonları ve telsizler üzerinden Hizbullah’ı vurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çarşamba günü, savaşta yeni bir aşamaya geçildiğini "ağırlık merkezinin, kaynak ve birlik aktarımı ile kuzeye yönelmekte olduğunu" söyledi.

Sonra geriye Yemen’deki Husiler kalıyor. Muhtemelen onlar için de bir senaryo üzerinde çalışıyorlardır. Yakında onu da görürüz.

Bu arada İsrail cep telefonlarını patlatmadı. Henüz öyle bir imkân ve kabiliyet var mı, bilmiyoruz. Ya da siber üzerinden bir şey yapmadı. Elektronik harp tekniği üzerine başarılı bir teşebbüste bulundu.

Son İsmail Haniye suikastıyla psikolojik olarak Müslümanlar arasında gedik açmıştı İsrail. Bu son saldırıyla psikolojik üstünlük de onlara geçti. İsrail, “Ya biz ya onlar” mantığındalar. O yüzden de sonuna kadar gidecekler.

Müslüman dünyası birçok açıdan geç kalmış durumda. Batı ve İsrail’le baş edecek hiçbir gücü yok. Gerçek bu. Eski CIA Analisti Emily Harding, güvenlik ihlalinin Hizbullah için çok utanç verici olduğunu söyledi. BBC'ye konuşan Harding, "Bu büyüklükte bir ihlalin etkisi sadece fiziksel olarak gördükleri zararla sınırlı olmayacak, aynı zamanda tüm güvenlik aygıtlarını sorgulamalarına neden olacak. Dikkatlerini İsrail ile olası bir mücadeleden uzaklaştıracak yoğun bir iç soruşturma yürütmelerini bekliyorum" dedi.

İsrail Hizbullah’ı bitirene kadar durmayacaktır. Böyle giderse bölgede İsrail’in düşmanı olan herkes bu savaşı kaybedecek gibi görünüyor."





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