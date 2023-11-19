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Gündem İsrail’in Lübnan sınır karakolları yerle bir oldu
Gündem

İsrail’in Lübnan sınır karakolları yerle bir oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-19 09:39:00 -

Hizbullah, İsrail Hedeflerine Karşı Gazze Yanlısı Saldırılarını Sürdürüyor. Hizbullah, Lübnan ile işgal altındaki Filistin toprakları arasındaki sınırdaki İsrail karakollarına üst üste 42 gün boyunca saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Lübnan'daki İslami Direniş, Hizbullah'ın Askeri Medya Merkezi tarafından yayınlanan bildiride, savaşçılarının Cumartesi günü çok sayıda İsrail hedefine yedi saldırı düzenlediğini duyurdu.

Al-Manar'ın elde ettiği ifadelerde, saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımızı desteklemek ve onların cesur ve onurlu direnişiyle dayanışmak amacıyla" yapıldığı belirtildi.

İlk saldırı, Hizbullah savaşçılarının Celile Panhandle bölgesi üzerinde bir İsrail savaş uçağını düşürmesiyle şafaktan önce gerçekleşti .

Daha sonra saat 09.30'da İslami Direniş, İsrail sınır karakolu Hadb Al-Bustan'a güdümlü füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, saldırının doğrudan can kaybına yol açtığı belirtildi.

Bugünkü üçüncü açıklamada, saat 10.00'da Al-Raheb karakolunu hedef alan başka bir saldırı düzenlendi, ancak kullanılan silahların niteliğine değinilmedi.
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Bu arada Cumartesi günü saat 10.00'da Hizbullah tarafından iki saldırı daha duyuruldu. Dördüncü ve beşinci açıklamalarda, iki saldırının İsrail askerlerinin Shtula ve Khallet Warde'deki toplantılarını hedef aldığı belirtildi.

Kısa bir süre sonra, saat 10:10'da Hizbullah'ın İslami Direnişi, yakın zamanda İsrail askeri komuta merkezinin kurulduğu Sassa'ya füzeler ateşledi. Altıncı açıklamaya göre doğrulanmış kayıplar bildirildi.

Yedinci saldırıda, Cumartesi günü saat 13.00'te işgal altındaki Lübnan'ın Hounin kasabasındaki İsrail Ramim Kışlası'na bir dizi füze ve merminin ateşlendiği görüldü.

Bu arada Cumartesi günü, Güney Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki Al-Manar muhabirleri İsrail'in Lübnan sınır kasabalarına bir dizi saldırı düzenlediğini bildirdi.

 

Hava saldırılarının yanı sıra topçu ateşi de Yaroun, Ayta Al-Shaab, Debl, ​​Naqoura, Majdal Zoun, Labbouneh, Teir Harfa, Houla, Markaba, Blida, Bani Hayyan, Odeisseh, Sarbeen, Marwaheen ve Maroun Al-Ras'ı hedef aldı.

Cumartesi günü erken saatlerde İsrail saldırısında güneydeki Toul köyü yakınındaki bir alüminyum fabrikası hedef alındı.

Öte yandan Hizbullah Askeri Medya Merkezi, bir gün önce (17 Kasım Cuma) İsrail'deki bazı paylaşımlarda Lübnanlı direniş grubunun saldırılarını gösteren bir video yayınladı.

Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail karakollarına saldırılarına, Gazze'de devam eden acımasız saldırının ardından gelen kahramanca El Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bir gün sonra, 8 Ekim'de başladı. Lübnan'daki direniş grubu, Lübnan'dan gelen saldırıların Filistin'in onurlu halkı ve direnişiyle dayanışma içinde olduğunu söylüyor.

Kaynak: Al-Manar İngilizce Web Sitesi

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Yorumlar

ömer Faruk

şu hainleri bırak artık ey akit. Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne Hizbullah, ne İran ve ne de bunların avaneleri, müslümandan başka adam öldürmezler!!! anlayın artık bunu

Serhat

Abd hizbullaha da silah veriyor abd nin pkk ya verdiği tüm silahlar hizbullahın elinde vd hamasın
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