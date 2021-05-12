İsrail'in Lod kentinde İşgalci Yahudiler, yerleşim yerlerini terk etmeye başladı!
İsrail'in Lod şehrinde, Filistinli gençlerin kontrolü ele geçirmesinin ardından işgalci Yahudiler, bulundukları yerleri terk etmeye başladı.
Filistinli gençlerin Lod şehrinde kontrolü ele geçirmelerinin ardından Yahudiler, işgal ettikleri yerleşim yerlerini terk etmeye başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi hayatını kaybederken yüzlerce Filistinli yaralandı.
Filistinliler işgale direniyor
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını ve Filistinlileri yurtlarından zorla göç ettirmeye çalışmasının ardından Hamas, İsrail'e hava saldırısı başlattı. Hava saldırılarının yanı sıra Filistinliler de sokağa dökülerek direnişi sürdürdü.
Yahudiler işgal ettikleri yerleri terk ediyor
Filistinli gençler Lod şehrinde kontrolü ele geçirdi. Şehirde İsrail bayraklarını direklerden indirerek Filistin bayraklarını astılar. Bu olayların ardından yahudiler, işgal ettikleri yerleşim yerlerini terk etmeye başladı.
Lod şehrinin Belediye Başkanı, “Şehirde kontrolü tamamen kaybettik, sokaklarda Filistinliler ve Yahudiler arasında iç savaş yaşanıyor, yahudiler şehri terkediyor.” ifadelerini kullandı.