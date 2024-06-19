İsrail'in kullandığı dronların elektronik parçaları Fransa'dan!

Fransa'nın, siyonist rejimin Gazze'yi bombalamak için kullandığı dronların yapımında kullanılan elektronik parçaları gönderdiği öne sürüldü.

Disclose araştırma sitesinin haberine göre siyonist rejim, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında dronlar da kullandı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarının raporları ve işgal ordusunun açıklamalarına göre, o tarihten bu yana işgal ordusu dronlarla Gazze'de sivil halka yönelik en az 8 kez ölümcül saldırı gerçekleştirdi.

Fransız Disclose sitesi, elde ettiği onlarca gizli belgeye dayanarak, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren Fransız Thales firmasının yakın zamanda Hermes 900 tipi dron modelleri için kullanılan elektronik parçaları siyonist rejime ihraç ettiğini ileri sürdü.

Hermes 900 tipi dronların, işgal ordusunun envanterinde başat bir konumu bulunuyor.

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Fransız Thales grubunun parça gönderdiği bu dronların, Gazze'de bombardımanlar sırasında kullanıldığından şüphelenildiği de iddia edildi.

Fransız devleti, Thales firmasının hisselerinin yüzde 26'sını elinde tutuyor.

AA