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Dünya İsrail'in Kudüs'e çökme politikasına bir ülkeden daha destek! Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini taşıdılar!
Dünya

İsrail'in Kudüs'e çökme politikasına bir ülkeden daha destek! Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini taşıdılar!

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın uluslararası meşruiyete aykırı bir şekilde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımlamasının ardından Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 16:40:00 - 2021-06-24 17:38:51
İsrail'in Kudüs'e çökme politikasına bir ülkeden daha destek! Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini taşıdılar!

ABD'nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini buraya taşımasına tepkiler sürerken; Latin Amerika ülkesi Honduras da, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı.

İsrail'in Filistin topraklarında gayrimeşru politikası

Uluslararası kamuoyunun itirazlarına rağmen İsrail'in işgal ettiği topraklarda hukuksuz uygulama devam ediyor. Filistinlileri yurtlarından zorla gönderme politikası uygulayarak bölgeye Yahudileri yerleştiren İsrail, yerleşim yerlerinin alanını da genişletmeye çalışıyor.

Gazze'yi abluka altına alan ve ambargo uygulayan İsrail'in 'Kudüs'e çökme' politikasına bazı ülkeler de meşruiyete aykırı bir şekilde destek veriyor.

Honduras büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu.

Batı Kudüs'e taşınan büyükelçilik binasının açılışını, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yaptı.

ABD, İsrail'in başkenti olarak tanımıştı

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

 

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Yorumlar

Ali

İstedikleri kadar taşısınlar birgün hepsine mezar olur, tıpış tıpış giderler.
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