İsrail'in korkulu rüyası! Kassam'ın özel silahı Şavaz'da dikkat çeken detay
İsrail'e kan kusturan Kassam Tugaylarının üretimi ‘Şavaz’ isimli silahla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı.
Kassam Tugayları, Gazze’de destansı bir mücadele vermeye devam ediyor. Filistinli mücahitler karşısında hezimete uğrayan işgalci İsrail, harabeye çevirdikleri şehirden çekilmeye başladı.
Kassam'ın üretimi: Şavaz silahı!
Kassam Tugayları’nın kendi üretimi olan ‘Şavaz’ isimli silah dikkat çekiyor. Sıfır mesafeden kullanılan bomba, İsrail tanklarını ağır tahribata uğratıyor.
İsmi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor
Silahın adı ise Rahman Suresi’nin 35. ayetinde yer alıyor.
Bombaya verilen ‘Şuvaz’ veya ‘Şavaz’ın kelime anlamı, Kur’an’da ‘kimsenin kurtulamayacağı alevli kızgın ateş’ olarak geçiyor.
Rahman Suresi 35. Ayet:
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“Üzerinize dumansız bir ateş alevi ve erimiş bir bakır gönderilir de ne yapsanız Allah’ın azabından kurtulamaz, kendinize yardım edecek kimse de bulamazsınız.”
Kaynak: Haber7