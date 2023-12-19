İsrail’in 'Kıbrıs' planı ortaya çıktı
İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile Kıbrıs adası arasında deniz koridoru açılması konusunu görüşeceği belirtiliyor.
İsrail Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in GKRY'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile görüşeceği belirtildi.
İki ülke arasında bir süredir görüşmelerin yapıldığına işaret edilen açıklamada, ziyaretin ana gündem maddesinin "Güney Kıbrıs'tan Gazze Şeridi'ne bir deniz koridorunun açılması" olduğu aktarıldı.
GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, kasım ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen insani yardım konferansında, insani yardımların Kıbrıs adasından Gazze'ye deniz yoluyla taşınması için bir deniz koridoru oluşturulacağını duyurmuştu.
Kaynak: AA
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