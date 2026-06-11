İsrail'in katliamlarına çıtı çıkmayan 22 ülkeden, İran'a karşı ortak bildiri!

ABD ve aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 22 ülke, İran’ı kendi topraklarında suikast, kaçırma ve yıldırma faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla ortak bir açıklamayla suçladı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu 22 ülke, İran'a kendi topraklarında kişilere yönelik saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunarak, bu tür faaliyetlerin ulusal egemenliği ihlal ettiğini ve uluslararası normları zedelediğini bildirdi.

Ortak açıklamada, İran güvenlik kurumlarının Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da gerçekleştirildiği öne sürülen operasyonlarda uluslararası ve yerel suç örgütlerini kullandığı iddia edildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları'na bağlı istihbarat birimleri ile Kudüs Gücü'nün, İranlı muhalifleri, gazetecileri, Yahudi ve İsrail bağlantılı toplulukları hedef alan "ölümcül komplolar ve kötü niyetli faaliyetlerde" rol oynadığı ileri sürüldü.

İmzacı ülkeler, "Topraklarımızda bireylere yönelik suikast, kaçırma, taciz, yıldırma veya herhangi bir saldırı girişimi ulusal egemenliği ve uluslararası kuralları ihlal etmektedir" ifadelerini kullanarak, vatandaşlarını ve kurumlarını bu tür tehditlere karşı koruma kararlılıklarını vurguladı.

Bildiri ayrıca İran'ı, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösterdiği öne sürülen ve Tahran ile bağlantılı olduğu iddia edilen "Islamic Rightful Owners Movement" (İslami Hak Sahipleri Hareketi) adlı grupla ilişkilendirdi.

Söz konusu grup, son aylarda İngiltere, Belçika ve Hollanda'da düzenlenen bazı saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti. Bu olaylar arasında iki Yahudi erkeğin bıçaklanması ve Kuzey Londra'daki bazı kurumlara yönelik kundaklama saldırıları da bulunuyor.

Öte yandan Avustralya, daha önce İran Devrim Muhafızları'nı "terörü destekleyen devlet yapısı" olarak nitelendirmiş, Melbourne'deki bir sinagog ve Sidney'deki bir kafeye yönelik saldırılardan Tahran'ı sorumlu tutmuştu. Bu gelişmelerin ardından Canberra yönetimi İran'ın büyükelçisini sınır dışı etmiş ve Tahran'daki büyükelçisini geri çağırmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu kararları "gerekçesiz" olarak nitelendirmişti.

"İslami Hak Sahipleri Hareketi" adı ilk kez Mart 2026'da kamuoyunun gündemine gelmişti. Grubun ortaya çıkışı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a karşı başlattığı ve Washington'ın "Epik Öfke" olarak adlandırdığı askeri operasyonun ardından gerçekleşmişti.

Ortak bildiriyi imzalayan ülkeler arasında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu toplam 22 ülke yer aldı.

Kaynak: Mepa News