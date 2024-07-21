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Gündem İsrail'in katliamları durdurulmuyor! Can kaybı 40 bine yaklaştı
Gündem

İsrail'in katliamları durdurulmuyor! Can kaybı 40 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2024-07-21 13:08:00 -
İsrail'in katliamları durdurulmuyor! Can kaybı 40 bine yaklaştı

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 38 bin 983 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 289 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 64 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 105 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

Can kaybı 38 bin 983'e yükseldi

İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 983'e, yaralananların sayısının da 89 bin 727’ye yükseldiği aktarıldı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik "işgal ve zulüm politikası" uygulamakta olduğu hukuki olarak teyit edilmişti.

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