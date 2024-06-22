İsrail’in katliamı ABD’yi bile kızdırdı

Terörist İsrail’in Kurban Bayramı’nın son iki gününde Gazze Şeridi’nin tüm kentlerini hedef alan yoğun saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli şehid oldu ve yaralandı. İsrail ve Arap basınındaki haberlere göre; İsrail savaş uçakları, daha önce ordu tarafından “insani bölge” olarak belirlenen Refah’ın El Mavasi bölgesindeki derme çatma çadırları bombalayarak en az 7 Filistinliyi öldürdü ve diğerlerini de yaraladı. Çarşamba gece yarısından sonra meydana gelen saldırıların ardından Refah’ın kuzeybatısındaki çadırlar ateşe verildi. Filistin haber ajansı Wafa saldırıyı “katliam” olarak tanımladı. Wafa, İsrail güçlerinin ayrıca Gazze’nin güneyindeki Han Yunus yakınındaki çadırları ve merkezi valilikteki Nuseyrat mülteci kampındaki evleri de bombaladığını ekledi.

Ayrıca Al Jazeera Arabic, Gazze Şehri’ndeki bir eve düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişinin öldüğünü bildirdi. Saldırılar, ABD’nin şu anda incelemekte olduğu 2 bin kiloluk bombalar dışında İsrail’e silah göndermeye devam ettiğini doğrulamasının sonrasında gerçekleşti.

İnsani bölgede Amerikan bombalarıyla katliam yapan İsrail’e ve Netanyahu’nun, “ABD bize silah ambargosu uyguluyor” videolu şikayeti üzerine Biden yönetimi, bugün Tel Aviv ile yapacağı toplantıyı iptal etti. Axios sitesi, 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde Beyaz Saray’ın, bugün yapılması planlanan İran konusundaki üst düzey bir ABD-İsrail toplantısını iptal ettiğini bildirdi. ABD’li bir yetkili, “Bu karar, bu tür eylemlerin sonuçlarının olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Amerikalı ve İsrailli kaynaklara göre, Biden’ın üst düzey danışmanlarının, özel yardımcısı Amos Hochstein’ın Netanyahu’ya bizzat ilettiği bir mesaj olan video karşısında “öfkelendiği” bildirildi.