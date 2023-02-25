İsrail’in katlettiği genci binler uğurladı
Terörist İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Yaka’nın güneyinde gerçek mermiyle başından vurduğu Filistinli genç şehit düştü.
Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçlerinin önceki gün El Halil’in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı’nda gerçek mermiyle başından vurduğu 22 yaşındaki Muhammed İsmail Cevabire kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cevabire’nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından vurulduğu ve beyninin büyük bir kısmının zarar gördüğü açıklandı.
İsrail’in katlettiği 22 yaşındaki Muhammed İsmail Cevabire için dün cenaze töreni düzenlendi. Cevabire’nin naaşı, hayatını kaybettiği El-Ehli Hastanesinden alınarak El-Halil’in kuzeyinde yer alan El-Arub Mülteci Kampı’ndaki baba evine götürüldü.
Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde, kamptaki bir okulun bahçesinde kılınan namazın ardından Cevabire’nin cenazesi, kamp mezarlığında toprağa verildi.
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