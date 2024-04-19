İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Türkiye'den çok kritik açıklama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yaptığı misillemenin ardından bölgede kalıcı bir çatışma yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı.
Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğunu duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır.
Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.
Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.
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