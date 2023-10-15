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Dünya İsrail'in iki yerleşim birimi 20 füzeyle hedef alındı
Dünya

İsrail'in iki yerleşim birimi 20 füzeyle hedef alındı

Yeniakit Publisher
2023-10-15 18:33:00 -
İsrail'in iki yerleşim birimi 20 füzeyle hedef alındı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki iki Yahudi yerleşim biriminin 20 füzeyle hedef alındığını belirtti.

Kassam Tugayları, telegram kanalı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yanıt olarak Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Şalumi ve Nahariye Yahudi yerleşim birimleri ile çevresini 20 füzeyle vurduğu kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

 
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