  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler Türkiye'den o kritik silahı aldı! Dev satış

Uzak durun! Erdoğan, Macron'a açık açık söyledi

Yeni çeyrekte yeni rekor mu? e-ticaret ne ticaret ama!

Mehmet Şimşek’le ilgili o iddia herkesi şok etti! İnşallah böyle bir şey yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu! Türkiye'den Filistin hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş “Gazze” hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyuruldu

Hamas sözleri olay olmuştu! Bülent Arınç, hayatının şokunu yaşadı! Bakalım şimdi ne halt edecek

İşgalci Siyonistler yine yaptı yapacağını! Bu kadının tek suçu Mescid-i Aksa'ya girmek

CHP ile ilgili o iddia Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü! Şok gelişmeyi duyurdu! Pazartesi günü bu olacak

Gazetecilik ve Müslümanlık açısından rezillik! Karar’ın haber spotuna dikkat
Gündem İsrail’in hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti
Gündem

İsrail’in hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-13 20:38:00 -
İsrail’in hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail’in Lübnan sınırındaki Hizbullah noktalarına düzenlediği hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail’in Lübnan sınırındaki Hizbullah noktalarına düzenlediği hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti.
İsrail Lübnan’daki Hizbullah noktalarına hava saldırısı düzenledi. Lübnan sınırındaki Alma al-Shaab kasabasına düzenlenen saldırıda 1 gazeteci hayatını kaybetti. Yaralanan 4 gazeteci çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralarının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23