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Dünya İsrail'in hava aracı düşürüldü
Dünya

İsrail'in hava aracı düşürüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-10 18:30:00 -
İsrail'in hava aracı düşürüldü

Terörist İsrail ordusuna ait 'Hermes 900 tipi' insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki bir bölgede düşürüldüğü bildirildi.

Lübnan medyasında yayımlanan haberlere göre Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA, güneydeki Reyhan bölgesinde vurulduktan sonra düştü.

İHA'nın Hizbullah tarafından düşürüldüğü aktarılırken, Hizbullah'tan henüz bu yönde bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusu ise bir İHA'sının karadan havaya atılan füzeyle Lübnan topraklarında düşürüldüğüne dair yazılı açıklama yayımladı.

Hizbullah'ın karadan havaya füzelerle daha önce de İsrail'e ait İHA'ları vurduğu belirtiliyor.
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