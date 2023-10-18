İsrail'in hastane saldırısındaki korkunç ihtimal!

Gazze'deki hastane katliamında ABD yapımı MK-84 bombalarını kullanan İsrail'in daha fazla zarar vermek için bombayı havada patlatmaya yarayan DSU-33 Yaklaşma Tapası kullandığı düşünülüyor.

İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 1000 kişi hayatını kaybetti.

Hastanede İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinliler ve saldırılar sonrası yaralanmış sivil vatandaşlar bulunuyordu.

Gazze'de katliam sonrası dünya kamuoyunu kandırmaya çalışan İsrail, saldırıyı biz yapmadık dese de saldırı alanının görüntülerini inceleyen askeri ve güvenlik uzmanları katliamın ABD'in İsrail'e verdiği MK-84 mühimmatlarıyla yapılmış olma ihtimalinin güçlü olduğunu açıkladı.

F-16 savaş uçaklarının taşıyabildiği en büyük mühimmatlardan biri olan MK-84'lerin hedefleri büyük binalar, fabrikalar, güç merkezleri, köprüler, yer altı sığınakları ve uçak hangarlar. 15,2 metre genişliğindeki MK-84'lerin tahrip çapı 336 metreyi aşarken atıldığı yerde 10 metreyi aşan dev kraterler oluşturabiliyor.

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MK-84'ÜN KRATERİ YOK ÇÜNKÜ...

İsrail'in katliam sonrası dünya kamuoyunu aldatmak için kullandığı argümanlardan biri saldırının yapıldığı hastane ve bölgesinde bir krater oluşmaması. Ancak saldırıya ait görüntüleri analiz eden Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, krater oluşumu için toprağın yapısı, patlama irtifası ve vuruş açısı gibi değişkenlerin sebep olabileceğini vurgularken korkunç bir ihtimali daha açıkladı; DSU-33 yaklaşma tapası

DAHA FAZLA ZARAR VERSİN DİYE 'YAKINLAŞMA TAPASI' KULLANMIŞ OLABİLİRLER

Oğuz, Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda MK-84'lere fazla zarar vermesi için DSU-33 yaklaşma tapası kullanılarak havada patlatıldığını düşündüğünü söyledi.

Öte yandan İsrail ve ABD Başkanı Biden, ısrarla dünya kamuoyunu yanıltmak için hastaneye yapılan saldırının Hamas yapımı roketler tarafından yapıldığı iddia etse de ortaya çıkan görüntüler katliamın açık bir şekilde İsrail tarafından yapıldığını gösteriyor.

"BUNU HAMAS ROKETİNİN YAPTIĞININA GERÇEKTEN İNANIYOR MUSUNUZ?"

ABD'li dış politika analisti Jackson Hinkle, Hamas'a ait bir roketin düşme anını paylaşarak etki yarıçapına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Hinkle, "Bu standart bir ev yapımı Hamas roketinin patlama yarıçapıdır… Bunun bütün bir hastaneyi yerle bir edip 500'den fazla sivili öldürebileceğine gerçekten inanıyor musun?" dedi.

Haber 7