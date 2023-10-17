İsrail'in hastane saldırısına dair Mısır'dan açıklama
Mısır Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Filistin'de hastane bombalamasının ardından açıklama yaptı.
Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladı. Saldırının ardından dünya ile adeta alay eden terörist İsrail, “Hastaneyi biz mi vurduk, bilmiyoruz” açıklamasıyla mide bulandırdı.
Dünya kamuoyu saldırıya sert tepki gösterirken, hükümetlerden de İsrail’e karşı somut adımlar atılması bekleniyor.
Mısır’dan kınama
Saldırının ardından ilk açıklama yapan ülkelerden biri Mısır oldu. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail'in Gazze'deki hastaneleri bombalamasını kınıyoruz.” denildi.