İsrail'in hamlesine Türkiye'den sert tepki Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesini şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz. İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail’in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz."

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