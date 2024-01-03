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Gündem İsrail'in hain planı ifşa oldu! Filistinlileri o ülkeye göndermek istiyor
Gündem

İsrail'in hain planı ifşa oldu! Filistinlileri o ülkeye göndermek istiyor

Yeniakit Publisher
2024-01-03 13:51:00 - 2024-01-03 13:54:41
İsrail'in hain planı ifşa oldu! Filistinlileri o ülkeye göndermek istiyor

İşgal ettiği Filistin topraklarını 75 yıldır kan gölüne çeviren İsrail, yahudi yerleşimcilerle bölgenin etnik yapısını değiştirmeye çalışıyor. İsrail'in hain planını yazan İsrail medyası Filistinlilerin Gazze'den gönderilmesi için başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere dünyanın dört bir yanından ülkelerle görüşüldüğünü yazdı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrailli yetkililerin, yerinden edilmiş Filistinlileri Gazze'den göndermeyi planladıkları söylendi. İsrail'in arasında Kongo ve diğer ülkelerin de bulunduğu görüşmelerde Filistin halkının yeni ikametgahları hakkında konuşmalar yapıldığı söyleniyor.

Reuters Haber Ajansına göre İsrail güvenlik kabinesinden üst düzey bir kaynak, "Kongo göçmen almaya istekli olacak ve biz de başkalarıyla görüşmelerde bulunuyoruz" dedi.

Filistinlileri yerlerinden etmek istiyorlar

İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel'in Gazze sakinlerinin yerinden edilmesini savunduğu aktarıldı. Gamliel, "Savaşın sonunda... İş kalmayacak ve Gazze'deki tarım arazilerinin %60'ı güvenlik tampon bölgeleri haline gelecek" dedi.

İsrail'den etnik temizlik planı

İnsan hakları savunucuları, savaş zamanı Filistinlileri Gazze'den çıkarmaya yönelik çağrıları sert bir dille eleştirerek , onları kuşatma altındaki Filistin bölgesini tamamen etnik olarak temizlemeye yönelik çabalar olarak nitelendirdi.

ABD'den İsrail'e tepki

Salı günü, İsrail'in ve Gazze'ye karşı savaşının sadık bir destekçisi olan ABD bile İsrailli bakanlar tarafından savunulan yeniden yerleşim planlarına karşı çıktı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller bu retoriği "kışkırtıcı ve sorumsuz" olarak nitelendirdi.
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