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Gündem İsrail'in gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli öldürüldü
Gündem

İsrail'in gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-01-06 07:06:00 -
İsrail'in gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Menara Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 2 eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda çoğu çocuk en az 15 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinden kaynaklar, cuma sabahından gece yarısına kadar hastaneye 35 "şehit" ile 60'ı aşkın yaralı getirildiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere 22 bin 600 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

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