İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 488'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 29 gündür devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 900'Ü çocuk olmak üzere 9 bin 488'e yükseldiği bildirildi.

Yaralananların sayısının ise 24 bin 158'e çıktığı aktarıldı. Enkaz altında olduğu tahmin edilen 2 bin 250 kişiden ise haber alınamadığı vurgulandı. İsrail'in saldırılarında 105 sağlık kurumunu hedef aldığı, 150 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 27 ambulansta hasar meydana geldiği ifade edildi.

İsrail'in sabah saatlerinde binlerce Filistinlinin sığındığı Fakhoora Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıda ise 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastaneler kritik vakalarla dolu. Hastaları tedavi edecek tıbbi imkanların bulunmaması ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki yolları kapatarak yaralıların Mısır'a tahliyesini engellemesi nedeniyle her geçen gün daha çok kişi hayatını kaybediyor" ifadeleri kullanıldı.