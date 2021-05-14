  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İbrahim Kalın: İsrail'in saldırıları yeni katliamların habercisidir
Son dakika! BM'den İsrail-Filistin hamlesi!
Irak Başbakanı Kazımi'den dikkat çeken karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi
Gündem İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu sonrası Fahrettin Altun'dan açıklama
Gündem

İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu sonrası Fahrettin Altun'dan açıklama

İsrail ordusunun Gazze'ye kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 01:28:00 - 2021-05-14 01:48:01
İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu sonrası Fahrettin Altun'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir." ifadelerini kullandı.

"Filistin mücadelesine devam edeceğiz"

Altun, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."

İsrail çocukları öldürüyor! Şehit sayısı 103'e yükseldi
İsrail çocukları öldürüyor! Şehit sayısı 103'e yükseldi

Dünya

İsrail çocukları öldürüyor! Şehit sayısı 103'e yükseldi

Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...
Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...

Dünya

Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...

İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler
İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler

Dünya

İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler

Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli
Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli

Dünya

Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli

Vicdansızlar! İsrail yaralılara yardım eden Filistinlileri İHA ile vurdu
Vicdansızlar! İsrail yaralılara yardım eden Filistinlileri İHA ile vurdu

Dünya

Vicdansızlar! İsrail yaralılara yardım eden Filistinlileri İHA ile vurdu

Son dakika! İsrail askeri Gazze'ye girdi
Son dakika! İsrail askeri Gazze'ye girdi

Dünya

Son dakika! İsrail askeri Gazze'ye girdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Yerel

Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.
Uluslararası ajanslar son dakika geçti! Lübnan'dan İsrail'e roket atışı
Dünya

Uluslararası ajanslar son dakika geçti! Lübnan'dan İsrail'e roket atışı

Uluslararası ajanslar, Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı bilgisini geçti. Gelen son bilgilere göreyse, roketlerin Lübnan yönetimi tarafında..
Gündem

"Aydın Doğan artığı" Ertuğrul Özkök'ten Ramazan Bayramı için rezil tavsiye

Hürriyet'te köşe karalayan "Aydın Doğan artığı" Ertuğrul Özkök, Ramazan Bayramı için aklınca tavsiyelerde bulundu. Özkök'ün yazısındaki "şar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay