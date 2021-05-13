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Dünya İsrail’in Gazze’ye attığı füze TRT Arapça muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü
Dünya

İsrail’in Gazze’ye attığı füze TRT Arapça muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü

TRT Arapça Kanalının muhabirlerinden Sami Berhum, Gazze'den canlı yayındayken bulunduğu yerin yakınlarına İsrail tarafından saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 07:25:00 -
İsrail’in Gazze’ye attığı füze TRT Arapça muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü

TRT Arapça'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, canlı yayında esnasında Berhum ve ekibinin bulunduğu noktaya saldırı olduğu görülüyor.

Berhum, saldırı nedeniyle pek çok defa kelimeişehadet ve tekbir getirirken, TRT spikeri ise canlı yayında Berhum'un bulunduğu yerin yakınlarına saldırı olduğunu söylüyor.

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