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Dünya İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölü sayısı 56'ya yükseldi
Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölü sayısı 56'ya yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 56 Filistinli hayatını kaybederken yaralı sayısı ise 320'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:15:00 - 2021-05-12 17:26:11
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölü sayısı 56'ya yükseldi

İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56 oldu.

14’ü çocuk 3’ü kadın toplam 56 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne devam eden İsrail saldırılarında 14’ü çocuk 3’ü kadın toplam 56 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralı sayısının ise 320’ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail’in saldırıları yoğunlaşırken Salık Bakanlığı yetkilileri Gazze’deki hastanelerin kapasitesinde endişe duymaya başladığını duyurdu.

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Yorumlar

Can

Dis basinda hamas in 1000 roket attigini yazdi cogunlugu demir kubbe tarafindan imha edildigi ve hamas in 200 roketi gazze ye düstügü ve 6 cocugun ölümüne sebep oldugu yaziyor. Simdi hangisi algi hangisi gercek akit.
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Fatih

Siyonist ve emperyalislerın gözlerinde kan ve para akıyor anlayanilerlere...
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