İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölü sayısı 56'ya yükseldi
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 56 Filistinli hayatını kaybederken yaralı sayısı ise 320'ye yükseldi.
İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56 oldu.
14’ü çocuk 3’ü kadın toplam 56 Filistinli öldü
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne devam eden İsrail saldırılarında 14’ü çocuk 3’ü kadın toplam 56 Filistinli hayatını kaybetti.
Yaralı sayısının ise 320’ye yükseldiği kaydedildi.
İsrail’in saldırıları yoğunlaşırken Salık Bakanlığı yetkilileri Gazze’deki hastanelerin kapasitesinde endişe duymaya başladığını duyurdu.