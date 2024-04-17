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Dünya İsrail'in füzeleri engelleyen Demir Kubbe sistemi görüntülendi!
Dünya

İsrail'in füzeleri engelleyen Demir Kubbe sistemi görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 22:35:00 - 2024-04-17 22:43:37

Katil İsrail ordusuna ait Gazze Şeridi çevresindeki Demir Kubbe hava savunma sistemi görüntüledi.

İsrail, gazetecilere düzenlediği basın turunda İran'dan İsrail'e düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarında kullanılan "Demir Kubbe" hava savunma sistemini sergiledi.

İsrail ordusunun aralıksız saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi yakınlarındaki en büyük İsrail kenti Sderot çevresinde Demir Kubbe sisteminin hazır şekilde beklediği görüldü. İsrail Ordu Sözcüsü Doron Gavish, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'dan düzenlenen insansız hava aracı, balistik füze ve seyir füzesi saldırısında atılan mühimmatların önemli bir çoğunluğunun İsrail hava sahası dışında önlendiğini belirtti.

'İran'a karşı savunmada birden fazla ülke ortak hareket etti'

İsrail'in İran'dan atılan mühimmatlara karşı savunmasında başta ABD olmak üzere birden fazla ülkenin birlikte hareket ettiğinin altını çizen Gavish, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bu saldırıların önlenmesinde İsrail ile tam işbirliği içinde hareket ettiğinin altını çizdi.

İsrail'in son dönemde savunma sanayisi ihracatında öne çıkan "Demir Kubbe, Davut Sapanı, Arrow-3" gibi hava ve füze savunma sistemleri ABD ile ortak üretildi.

İsrail'in bu sistemleri ihraç ederken ABD'nin onayını alması gerekiyor.
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Demir Kubbe hava savunma sistemi sınırlı bir menzilde 4-70 kilometre mesafede roket, füze ve İHA gibi hava saldırılarına karşı önleyici mekanizmasıyla biliniyor.

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