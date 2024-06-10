İsrail'in devam eden saldırıları için acil seçim! BRICS toplantısı: BAE'den, Gazze'de derhal ateşkes çağrısı

BAE'nin Gazze'ye destek vermek ve kalıcı bir barışa yol açacak iki devletli çözüm için girişimleri çeşitli düzeylerde devam ediyor.

BAE Haber Ajansı'na göre, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, bugün Rusya'nın Nizhny Novgorod şehrinde başlayan BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, toplantı sırasında Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkesin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine hızlı ve engelsiz insani yardım ulaştırılması ve tüm rehine ve tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Toplantı, BRICS grubu başkanı Rusya Federasyonu başkanlığında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirildi.

Bu toplantıya katılım, BAE'nin, herkes için daha müreffeh bir geleceğe ulaşmak amacıyla, mevcut zorlukların üstesinden gelmek için koordineli küresel eylem ve çok taraflı işbirliğinin her zamankinden daha gerekli hale geldiğine olan inancından kaynaklanmaktadır.

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Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Rusya Federasyonu'na iyi ev sahipliği ve organizasyonundan dolayı teşekkür etti ve takdir etti.

Şeyh Abdullah bin Zayed, BRICS grubunu ilerletmek ve stratejik hedeflerine ulaşmak için yıl başından bu yana gösterdiği büyük çabalarından dolayı Rusya başkanlığına övgüde bulundu.

Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan toplantı sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"BRICS grubunda ülkemi ilk kez temsil etmenin kişisel mutluluğunu yaşıyorum. BAE'nin katılımının grubun yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oluşturacağını ve üye ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ek bir teşvik olacağını umuyorum."

Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, BAE'nin BRICS grubuna katılımının, ekonomik işbirliği köprüleri kurmaya ve çeşitli farklılıkların ve zorlukların üstesinden gelmeye dayalı stratejisini yansıttığını vurguladı.

Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan şunları ekledi: "BAE, ekonomik ortaklıklara, dış ticarete ve yatırıma açık bir yaklaşımla her zaman krizleri ve zorlukları fırsatlara dönüştürmeyi başardı ve bugün burada ortaklarımızla yan yana çalışıyoruz. BRICS grubu refaha ulaşacak ve çeşitli alanlarda benzeri görülmemiş küresel zorluklarla yüzleşmeye ortak katkımızı artıracak.

Uluslararası çalışma sisteminde istenen reformların gerçekleştirilmesi ve gelişmekte olan ve yoksul ülkelerin çeşitli uluslararası ve ekonomik kurumlara katılımının artırılması için gösterilen küresel çabaları olumlu bir şekilde bekliyoruz.

Bugün BRICS grubu içinde ekonomik entegrasyonumuzu geliştirmek ve başta turizm, enerji, sanayi, ulaşım, eğitim ve mavi ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda stratejik girişimler ortaya koymak için önemli bir fırsatla karşı karşıyayız.

Ayrıca, iklim değişikliğinin riskleriyle yüzleşmede daha büyük bir rol oynama ve yalnızca enerji alanında değil, aynı zamanda çevre koruma alanında da adil ve mantıklı bir geçiş sağlamada küresel çok taraflı iklim eylemi için başarılı bir model sunma konusunda büyük bir fırsatla karşı karşıyayız.

BAE'nin COP28 Taraflar İklim Konferansı'na ev sahipliği yapması ve "BAE Anlaşması" da dahil olmak üzere sonuçları, başarılı bir işbirliği modelini ve uyumlu çabaları yansıttı.

Şeyh Abdullah, BAE'nin desteğini ve gruptaki ortaklarımızla işbirliği yapmaya ve BRICS grubunu geliştirmek ve her düzeyde ve çeşitli alanlarda rolünü ve katkılarını ilerletmek için birlikte çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.