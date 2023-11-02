İsrail'in çocuk katliamları durdurulamıyor!

"Aksa Tufanı" operasyonunun başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi havadan, karadan ve denizden bombalayan işgalciler, 5 bin 938 çocuk ve kadını şehid etti.

İşgal rejimi, direnişçilerin 315'i sözde asker, 1400'den fazla işgalciyi öldürdüğünü, 5 bin 132 kişiyi de yaraladığını duyurdu. 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki kara işgalinde de öldürülen sözde asker sayısının 17'e yükseldiğini açıkladı.

İşgal rejimi sözde Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 işgalcinin esir olduğunu kaydetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalcilerin 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere, 8 bin 796 Filistinlinin şehid edildiğini, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi. (İLKHA)

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