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Dünya İsrail'in çocuk katili olduğu tescillendi! 'Bu bir savaş suçu'
Dünya

İsrail'in çocuk katili olduğu tescillendi! 'Bu bir savaş suçu'

Yeniakit Publisher
2024-05-02 11:01:52 - 2024-05-02 11:01:52
İsrail'in çocuk katili olduğu tescillendi! 'Bu bir savaş suçu'

BM'nin insan hakları ve terörle mücadele özel raportörü Ben Saul, geçen yıl 29 Kasım'da Katil İsrail tarafından öldürülen 15 yaşındaki Basil ve 8 yaşındaki Adem'in ölümünün bir "savaş suçu" olduğunu açıkladı.

Katil İsrail geçen yıl 29 Kasımda evlerinin önünde oyun oynayan 15 yaşındaki Basil ve 8 yaşındaki Adem'i öldürdü.

BBC'de yer alan habere göre, BM'nin insan hakları ve terörle mücadele özel raportörü Ben Saul tarafından hazırlanan raporda, Katil İsrail'in kapısının önünde oynayan çocuklara saldırısının bir savaş suçu olduğu belirtildi.

İsrail iddiaları reddediyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) taradından yapılan açıklamada, ölümlerle ilgili koşulların "gözden geçirildiği" söylendi .Tutuklama işlemleri sırasında "diğer seçenekler tüketildikten sonra tutuklama protokolleri izlenerek, gerçek ateşin yalnızca acil tehditleri ortadan kaldırmak veya tutuklama amacıyla kullanıldığını" açıklandı.

Ne olmuştu?

Geçen yıl 29 Kasım öğlen vakti birkaç Filistinli çocuk işgal altındaki Batı Şeria'daki kendi sokaklarına oyun oynarken, Katil İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Basil ve 8 yaşındaki Adem hayatını kaybetti.
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