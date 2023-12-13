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Gündem İsrail'in çıplak gözaltı skandalı! ABD'li sözcü yanıt vermekte zorlandı
Gündem

İsrail'in çıplak gözaltı skandalı! ABD'li sözcü yanıt vermekte zorlandı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 07:58:00 -

Geçtiğimiz hafta Gazze'nin kuzeyinden yansıyan çıplak bir şekilde gözaltına alınan Filistinlilerle ilgili görüntüler, ABD Dışişleri Bakanlığı'na da soruldu. İngiliz muhabirin "Bu görüntüleri neden kınamıyorsunuz?" sorusuna, Amerikalı sözcü yanıt vermekte zorlandı.

"ÇIPLAK GÖZALTILARI NEDEN KINAMADINIZ?"

- Filistinlilerin o görüntülerine dönebilir miyim? Soyulmuş, araçların arkasında ve görünüşe göre silah bıraktıkları görülüyor. Neden şimdi görüntüleri kınamıyorsunuz? İstediğiniz o soruşturmayı neden bekliyorsunuz?

- Söylediğim gibi, bunları son derece rahatsız edici bulduk. Sadece bu konuda ek bir yorumum yok.

- Bunların kabul edilebileceği bir durum var mı?

- Tekrar ediyorum, bu görüntüleri rahatsız edici bulduk. Diğer olası durumları tartışmak istemiyorum. Bunları rahatsız edici bulduk. Onlardan bu gözaltıların koşullarını açıklamalarını istedik bu detayları sağlamaları için, onları inceleyeceğiz.


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GAZETECİNİN ISRARLI SORULARI ABD'Lİ SÖZCÜYÜ ZORLADI

İngiliz SKY News kanalının muhabiri Mark Stone, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yansıyan bu görüntülerle ilgili sorular sordu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, net cevaplar vermekte zorlandı. Gazeteci Mark Stone, sözcünün üzerine gitmeye devam etti. Sözcü Matthew Miller, sorumluluğu İsrail hükümetine yükledi.

- Bunu sormamın nedeni, geçmişte birçok farklı anda kaç hafta geçmiş olursa olsun Amerikan yönetiminden 'Endişeliyiz ve açıklama istedik. Daha fazla ayrıntı istedik' sözlerini duyduk ve zaman akmaya devam ediyor. Şunu merak ediyorum; perde arkasında o kadar da endişelenmiyor musunuz? İsrail'in taktikleri, sahadaki askeri taktikleri konusunda ya da yakın bir müttefikinizle olan tüm nüfuzunuzu mu kaybettiniz?

- Sorunun 'seni yakaladım' doğasını takdir ediyorum. Yani söylediklerimizde çok ciddiyiz. İsrail hükümetinin takibindeyiz. Bazen işler halkın istediği kadar hızlı ilerlemez. İstediğimiz kadar hızlı hareket etmiyorlar.

 

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