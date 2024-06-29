  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sadece 4 yıl kaldı!

‘Aldıkça aldıran’ indirimler! Tarım Kredi'de yeni fırsatlar başladı

Sıfır araçlarda o yönetmelik ertelendi! Bu tip araçların tamamen tükeneceğini öngörüyoruz

‘Ben değil içki yaptı!’ Bu haberden sonra hâlâ alkolü savunacak mısınız?

İskandinav ülkelerinde cinsel taciz vakaları günden güne artıyor

Görenler dönüp bir daha bakıyor! Karadeniz usulü asansör

Salı günü Avusturya’nın şu özelliklerine aman dikkat! Tek tek karneleri artık elimizde…

En düşük emekli maaşını 4 gün kala tüm Türkiye'ye duyurdu

“Burada çilek yetişmez” dediler! Bir yılda alınan verim göz kamaştırdı

Mourinho'nun istemediği kalmadı! Ali Koç'tan Mourinho'ya golcü hediyesi! Gol kralları Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
Dünya İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nde hareketli saatler: Herkesi tedirgin eden saldırı! Saldırgan öldürüldü
Dünya

İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nde hareketli saatler: Herkesi tedirgin eden saldırı! Saldırgan öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-29 16:50:00 - 2024-06-29 16:55:48
İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nde hareketli saatler: Herkesi tedirgin eden saldırı! Saldırgan öldürüldü

Sırbistan'da, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. Herkesi tedirgin eden saldırıda saldırgan öldürüldü.

Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan jandarma mensubunun, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından arbaletle boğazından vurularak yaralandığını duyurdu.

Dacic, saldırganın, yaralanan jandarma mensubunun açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü, söz konusu olayın "terör saldırısı" olduğunu belirtti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma mensubunun tedavi altına alındığını ifade eden Dacic, saldırının çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

Dacic, saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

CANİK firması sanayi devleri arasına girdi!
CANİK firması sanayi devleri arasına girdi!

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CANİK firması sanayi devleri arasına girdi!

Akaryakıt fiyatları: Fiyatlar yarın değişiyor! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum
Akaryakıt fiyatları: Fiyatlar yarın değişiyor! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum

Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Fiyatlar yarın değişiyor! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum

Koray Aydın istifasının ardından sessizliğini bozdu! Yeni hamlesi ne olacak?
Koray Aydın istifasının ardından sessizliğini bozdu! Yeni hamlesi ne olacak?

Siyaset

Koray Aydın istifasının ardından sessizliğini bozdu! Yeni hamlesi ne olacak?

Rusya paylaştı: ABD İHA'larının Karadeniz'deki kışkırtmalarına yanıt!
Rusya paylaştı: ABD İHA'larının Karadeniz'deki kışkırtmalarına yanıt!

Dünya

Rusya paylaştı: ABD İHA'larının Karadeniz'deki kışkırtmalarına yanıt!

O ülke altı F-35 Savaş uçağını geri getiriyor! Ortalık karıştı F-16 savaş uçaklarının pilotları eğitilmeyecek
O ülke altı F-35 Savaş uçağını geri getiriyor! Ortalık karıştı F-16 savaş uçaklarının pilotları eğitilmeyecek

Dünya

O ülke altı F-35 Savaş uçağını geri getiriyor! Ortalık karıştı F-16 savaş uçaklarının pilotları eğitilmeyecek

Coğrafi işaretli Keles Kirazı'nda rekolte olacak!
Coğrafi işaretli Keles Kirazı'nda rekolte olacak!

Ekonomi

Coğrafi işaretli Keles Kirazı'nda rekolte olacak!

Apple Vision Pro ABD'den sonra Almanya'da da satışa çıkacak karar verildi!
Apple Vision Pro ABD'den sonra Almanya'da da satışa çıkacak karar verildi!

Teknoloji

Apple Vision Pro ABD'den sonra Almanya'da da satışa çıkacak karar verildi!

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti

Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23