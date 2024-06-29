İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nde hareketli saatler: Herkesi tedirgin eden saldırı! Saldırgan öldürüldü
Sırbistan'da, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. Herkesi tedirgin eden saldırıda saldırgan öldürüldü.
Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan jandarma mensubunun, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından arbaletle boğazından vurularak yaralandığını duyurdu.
Dacic, saldırganın, yaralanan jandarma mensubunun açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü, söz konusu olayın "terör saldırısı" olduğunu belirtti.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma mensubunun tedavi altına alındığını ifade eden Dacic, saldırının çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.
Dacic, saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
Dünya
O ülke altı F-35 Savaş uçağını geri getiriyor! Ortalık karıştı F-16 savaş uçaklarının pilotları eğitilmeyecek