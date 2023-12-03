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Sosyal Medya 'İsrail'in başkenti neresidir?' diye soran gence şoke eden cevap!
Sosyal Medya

'İsrail'in başkenti neresidir?' diye soran gence şoke eden cevap!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 21:28:00 - 2023-12-03 21:42:34

Katil İsrail'in Gazzelilere yönelik zulmüne dikkat çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu.

Bir genç metro aracında seyahat eden vatandaşlara İsrail zulmünü anlatmak için bazı sorular yönlendirdi.

Videodaki genç, vatandaşlara, "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusunu yöneltti.

Katillerin Gazzeli mazlumlara yönelik zulmüne tepkili olan vatandaş soruya, "Cehennemin dibi" diye cevap verdi.

Gencin bir diğer sorusu da boykota ilişkin oldu. Genç, "İsrail ürünlerini ve İsrail'e destek veren markaları boykot edenlere, 'Tek başına ne yapabilirsin ki' diye eleştirenlere ne denilir?" diye sordu. Metrodaki bir başka vatandaş da soruya, "Boş yapma denir" şeklinde cevap verdi.

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