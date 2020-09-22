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Aktüel İsrail'in BAE ve Bahreyn'le imzaladığı normalleşme anlaşmaları Gazze'de protesto edildi
Aktüel

İsrail'in BAE ve Bahreyn'le imzaladığı normalleşme anlaşmaları Gazze'de protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:14:05 -
İsrail'in BAE ve Bahreyn'le imzaladığı normalleşme anlaşmaları Gazze'de protesto edildi

GAZZE (AA) - Gazzeliler, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşmalarını protesto etti.

Filistin Sendikaları Derneği tarafından abluka altındaki Gazze'de düzenlenen eylemde, "Siyonist düşmanla normalleşme Filistinlilerin haklarına ihanettir" yazılı pankartlar taşındı.

Dernek Başkanı Muhammed Sıyam, gösteride yaptığı konuşmada, "Filistinlilerin haklarını ve haklı davalarını destekleyen Arap ve uluslararası tüm sendikalar ile meslek federasyonlarını, sorumluluklarını üstlenmeye ve normalleşme suçuyla mücadele için entegre bir plan belirlemeye çağırıyoruz." dedi.

İsrail'le normalleşme yoluna giden ülkelerin planlarını yeniden gözden geçirmeleri ve bu karardan vazgeçmeleri gerektiğini ifade eden Sıyam, ne suçlu İsrail'in ne de ABD'nin kendilerine fayda sağlayacağını kaydetti.

Sıyam, normalleşmeyi reddeden Arap halkların sergilediği tutumun takdire layık olduğunu belirterek, bu suçu daha yüksek sesle kınamaları çağrısında bulundu.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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