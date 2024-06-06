İsrail'in askeri mevzilerine füze saldırısı! Casusluk ekipmanları imha edildi

Hareketin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Branit askeri üssündeki 91'inci Tugay Komutanlığı ve çevresindeki askeri mevzilerin İran yapımı Felek-1 füzeleriyle vurulduğu ifade edildi.

Saldırıda İsrail ordusuna kayıp verdirildiği ve askeri üssün bir kısmının tahrip edildiği belirtildi.

Hareketten yapılan bir başka açıklamada da Hizbullah üyelerinin İsrail’in Rahib askeri bölgesindeki "casusluk ekipmanlarını" doğrudan hedef aldığı ve imha ettiği kaydedildi.

İsrail'den saldırılar

Lübnan resmi ajansı NNA ise Ayterun kasabasının İsrail savaş uçaklarınca hedef alındığını ve İsrail ordusunun düzenlediği "fosfor bombası" saldırısı sonucu Merkeba kasabasındaki ormanlık alanda ise yangın çıktığını aktardı.

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde iki Hizbullah mensubunu savaş uçağıyla vurduğunu bildirdi.

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Ordudan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, Ayterun kasabasında tespit edilen iki Hizbullah mensubunu hedef aldığı ayrıca bölgede Hizbullah’a ait çok sayıda binanın da vurulduğu kaydedildi.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 330 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.