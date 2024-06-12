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Dünya İsrail'in aklını alan saldırı
Dünya

İsrail'in aklını alan saldırı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 11:32:00 -
İsrail'in aklını alan saldırı

Terörist İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah, 7 Ekim sonrası İsrail'in kuzeyine en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdi.

Abluka altındaki Filistinlileri katleden terörist İsrail ordusuna ait radyosunun geçtiği habere göre Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısının meydana geldiği ifade edildi.

Haberde, Safed, Taberiya kenti ile sınır hattındaki Yukarı Celil bölgesindeki birçok yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Taberiya kentine yönelik Hizbullah'ın ilk defa saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Times of Israel gazetesinin haberinde sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan topraklarından İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yaklaşık 90 saldırının tespit edildiği ve bazılarının etkisi hale getirildiği, bazılarının ise yangına sebebiyet verdiği belirtildi.
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İsrail ordu radyosu, İsrail ordusunun Hizbullah saldırısına karşılık olarak Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu füze saldırıları, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın öldürülmesinden sonra geldi.

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Yorumlar

ORAK ÇEKİÇ

lübnanda israile yol açma numaraları olmasın.

Murat gözükara

Kahrolsun... İsrail bebek katili...ABD de kahrolsun
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