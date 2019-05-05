İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Olpak yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Ordusu tarafından gerçekleştirilen insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Olpak şunları kaydetti:

"1920 yılından beri Türk basınının öncüsü ve ülkemizin dünyadaki gözü konumunda olan Anadolu Ajansı’nın, dün akşam Gazze’deki bürosuna yapılan menfur saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. İsrail Ordusu tarafından gerçekleştirilen bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyor ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.Başta şahsınız olmak üzere kıymetli Anadolu Ajansı Ailesi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, dünyanın her yerinde Türkiye’yi gururla temsil eden çalışma arkadaşlarınızın bir daha böyle üzücü bir hadise yaşamamasını temenni ediyorum."