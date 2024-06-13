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Gündem İsrail'in 251 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 232'ye çıktı
Gündem

İsrail'in 251 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 232'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 13:26:00 -
İsrail'in 251 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 232'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 37 bin 232'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 251 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 30 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 105 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 232'ye, yaralı sayısının 85 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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