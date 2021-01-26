İsrail’i sevindirmek için sıraya girdiler! Bu haber haçlı - karanlık oda işbirliği ürünüdür

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın defaatle söylediği, “Filistin kırmızı çizgimizdir” sözü ve İsrail’in baskılarına boyun eğmemesine rağmen İngilizler, iki ülkenin arasına nifak tohumları sokmak için harekete geçti. The Times gazetesi, Türk hükümetinin son haftalarda Hamas'ın ülke içi operasyonlarını kısıtlamaya başladığını ileri sürdü.

Anshel Pfeffer imzalı haberde, Hamas'ın Suriye'den çıkmaya zorlanması, Mısır'da da diktatör Abdülfettah es-Sisi yönetiminde barınamaması üzerine Türkiye'ye yöneldiği aktarıldı ve şu ifadelere yer verildi:

“AKP, Hamas'ın ilham aldığı Müslüman Kardeşler'in ideolojisini paylaşıyor. Türkiye, Hamas'ın bazı önemli üyelerine uzun süreli vizeler hatta Türk vatandaşlığı verdi. Sahiplenilmenin getirdiği rahatlıkla Hamas başına buyruk davranmaya başladı. Geçen sene, İstanbul'u, diğer ülkelere siber saldırılar düzenlemek dahil gizli operasyonları için bir merkez olarak kullanmaya başladı. Faaliyetleriyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların arasında mühendislik ve tıp okuyan Filistinli öğrencileri üye yapıp gizli operasyonları için ülke dışına göndermek de var.”

Oda TV yalana çanak tuttu

Türkiye’de sürekli hassas noktaları kaşıyarak provokatif haberlere imza atan Oda TV de, İngilizlerin bu yalanına çanak tuttu. Oda TV, “Türkiye Hamas'a destekten vaz mı geçiyor” başlığıyla duyurduğu haberde, İngilizlerin sözcülüğüne soyundu. Oda TV’nin haberinde, “The Times gazetesi, Türkiye'nin son haftalarda Hamas'ın ülke içi operasyonlarını kısıtlamaya başladığını yazdı...” ifadesine yer verildi.

Yayınladıkları bir deklarasyon ile İsrail’in kurulmasına ön ayak olan İngiltere, şimdi de Tel Aviv’e yaranmak için Türkiye üzerinden asılsız haberlere imza atarken, haçlıların ortağı olmayı kendine vazife bilen karanlık oda da bu yalandan kendine pay çıkarmaya çalıştı.