İsrail'i protesto edenlere soruşturma!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Burger King ve Starbucks şubelerine girerek tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar atan grup hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da bir grup, Kayapınar ilçesinde bulunan Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks şubesi ile Sur ilçesinde bulunan Burger King şubesinde gösteri düzenledi.

Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı “Mala zarar verme” ve “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” bahanesiyle soruşturma başlattı. Emniyete, gruptakilerin kimliğinin tespiti için talimat verildi.

KATLİAMA SESSİZ KALAN BARO PROTESTOYA TEPKİ GÖSTERDİ

Şimdiye İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama cılız sesler dışında tepki göstermeyen Diyarbakır Barosu ise gösterileri eleştiren açıklamada bulundu. Diyarbakır Barosu, kentteki Starbucks ve Burger King gibi işletmelere yönelik protestoları eleştirerek, "korku ve paniğe sebep olan" eylem tarzlarını kabul etmediklerini açıkladı. Baro, ifade özgürlüğünü savunmakla birlikte, hakların başkalarını korkutarak kullanılamayacağını vurguladı ve yetkilileri önlem almaya çağırdı.