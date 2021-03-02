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Dünya İsrail'i korku sardı: Türkiye'nin girişimiyle kararlarından vazgeçebilirler
Dünya

İsrail'i korku sardı: Türkiye'nin girişimiyle kararlarından vazgeçebilirler

Kosova'da göreve gelecek yeni hükümetin açıklamalarına dikkat çeken İsrail basını, Türkiye'nin diplomatik girişimiyle Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararından vazgeçebileceğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 13:05:00 -
İsrail'i korku sardı: Türkiye'nin girişimiyle kararlarından vazgeçebilirler

Kosova'da 14 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 47,75'ini alan Kendin Karar Al Hareketi lideri Albin Kurti zaferini ilan etti.

Kosova-Türkiye görüşmesi İsrail basınında

Seçimler sonrası gözünü Kosova'ya yönelten İsrail basını, Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje) lideri ve aynı zamanda başbakan adayı Albin Kurti'nin Pazartesi günü Kosova'nın başkenti Priştine'de Türk büyükelçisiyle bir araya geldiğine dikkat çekti.

İsrail basını, ikili görüşmede Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararının da konuşulduğunu yazdı.

"Türkiye'nin girişimiyle karardan vazgeçebilirler"

Görüşmenin ardından yapılan "Büyükelçiliğin yerleştirileceği yer, giden hükümetin belgelerinin kontrol edilmesinin ardından değerlendirilecek" açıklamasına haberde yer veren İsrail basını, Türkiye'nin diplomatik girişimiyle Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararından vazgeçebileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan'dan Kurti'ye mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'daki erken seçimin galibi Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) lideri, eski başbakan Albin Kurti'ye tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan mektubunda, hükumet kurma sürecinde Kosova'daki Türk toplumunun öncelik ve beklentilerinin de dikkate alınacağına olan inancını belirtti.

star.com.tr

 

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