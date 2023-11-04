  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elektrikli araçta kapışıyorlar! Amerika bunun iÇİN mücadele ediyor

Selçuk Bayraktar SİHA'larla kazanılan savaşın galibini açıkladı! Duyan şaşkına dönecek

Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu

İHA'ları yapan isim suikaste uğramıştı! Onun İHA'ları Filistin'de peş peşe havalanınca ortalık karıştı

Kesintiyi seriye bağladılar! Suya çözüm üretemeyen Ekrem’den arıza bahanesi

Yunanistan'ı titretecek gelişme! Türkiye'nin yeni silahı ortaya çıktı... Füzeler peş peşe ateşlenebilecek

Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi: CHP Kurultayı'nda Selahattin Demirtaş'a 'Demokrasi Kahramanı' dedi!

Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine dair açıklama

Kılıçdaroğlu kurultayda saçmaladı! “Ben sizleri üzdüm… Ben sizleri üzecek hiçbir şey yapmadım”

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'den İsrail için Türkiye öngörüsü: Her yerden çıkacaklar
Dünya İsrail'i destekleyen Biden koltuğunu kaybedebilir
Dünya

İsrail'i destekleyen Biden koltuğunu kaybedebilir

Yeniakit Publisher
2023-11-04 21:27:00 -
İsrail'i destekleyen Biden koltuğunu kaybedebilir

İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle ABD'li Müslümanlar 2024 Başkanlık Seçimleri'nde Başkan Joe Biden’ı desteklemeyi düşünmediklerini belirtiyor.

CNN’e konuşan Michigan’daki Müslüman seçmenler, Biden’ın İsrail politikaları nedeniyle endişelerini dile getirdi.

2020 Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump’a karşı kapı kapı gezerek Biden'a oy toplayan Eman Hammoud, Biden için "Bizi çok zor bir duruma soktu. Son birkaç hafta içinde benimsediği (İsrail) politikaları nedeniyle ona oy vermek ahlaki açıdan neredeyse imkansız hale geldi." ifadelerini kullandı.

Hammoud, Gazze’de binlerce sivil ölürken İsrail’e kırmızı çizgi koymaması ve ateşkes çağrısı yapmaması nedeniyle Biden'ın büyük hayal kırıklığı yaşattığını kaydetti.

'Müslümanların oylarına ihtiyacı var'

Müslümanları siyasi bir güç olarak seçimlerde oy kullanmaya teşvik eden sivil toplum kuruluşu Emgage’nin Michigan Direktörü Nada Al-Hanooti de 2020 seçimlerinde Demokratların eyaletten güçlü çıkmasında Müslüman oyların etkili olduğuna vurgu yaptı.

Al-Hanooti, Michigan’da 200 binden fazla Müslüman seçmen bulunduğuna ve bunların 146 bininin 2020 seçimlerinde oy kullandığına işaret ederek, "Bu gösteriyor ki, 2024’te kazanmak için Biden'ın yine Müslüman oylara ihtiyacı olacak." yorumunu yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD’de Müslüman nüfusun yüzde olarak küçük ancak özellikle Cumhuriyetçilerle Demokratların çekişmeli olduğu Michigan gibi eyaletlerde sonucu değiştirecek etkiye sahip olduğunu hatırlatan Al-Hanooti, Biden’ın İsrail politikasının ona seçimlerde ciddi zarar verebileceğini kaydetti.

Diğer yandan eyaletteki bazı Müslüman seçmenler ise İsrail’e verdiği koşulsuz desteğe rağmen Biden’ın politikalarının en azından ABD içinde İslamofobi ve ırkçılığa karşı durduğunu, diğer alternatif aday Donald Trump veya benzeri Cumhuriyetçilerin ise İsrail’e verdikleri aynı desteğin yanı sıra ülkede daha önce uygulamaya konulan "Müslüman yasağı" gibi İslamofobi'yi açıktan teşvik eden politikalarına da dikkati çekti.

Biden, Ürdün Kralı ile böyle görüştü
Biden, Ürdün Kralı ile böyle görüştü

Gündem

Biden, Ürdün Kralı ile böyle görüştü

ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal! Rezalet ki ne rezalet! Kaçarsın tabii rezil herif
ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal! Rezalet ki ne rezalet! Kaçarsın tabii rezil herif

Dünya

ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal! Rezalet ki ne rezalet! Kaçarsın tabii rezil herif

Müslüman ABD'lilerden Biden'a rest
Müslüman ABD'lilerden Biden'a rest

Dünya

Müslüman ABD'lilerden Biden'a rest

Gazze'de ateşkes olacak mı? Biden'dan flaş açıklama
Gazze'de ateşkes olacak mı? Biden'dan flaş açıklama

Dünya

Gazze'de ateşkes olacak mı? Biden'dan flaş açıklama

Amerika ve AB ülkelerinde Filistin’e destek büyüyünce Biden İsrail'e 'dur' dedi
Amerika ve AB ülkelerinde Filistin’e destek büyüyünce Biden İsrail'e 'dur' dedi

Gündem

Amerika ve AB ülkelerinde Filistin’e destek büyüyünce Biden İsrail'e 'dur' dedi

Hamas’tan açıklama: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur
Hamas’tan açıklama: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur

Gündem

Hamas’tan açıklama: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23