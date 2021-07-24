“İsrail'i desteklemeyi durdurun!”

Münübe Yılmaz

ABD’de kongresindeki Müslüman vekillerden Rashida Tlaib ve destekçileri vergi muafiyeti ile İsrailli yerleşimcilerin desteklenmesini durdurması konusunda Hazine bakanlığı’na çağrıda bulundu. Tlaib Amerika’da bulunan İsrailli kurumların vergiden muaf tutulmasının uluslararası hukuk kurallarının ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirterek, Hazine Bakanlığı’nın duruma müdahale ederek bu uygulamayı sonlandırması gerektiğini dile getirdi. “ABD yönetimi ülkedeki İsrailli organizasyonlara vergi muafiyeti ile maddi anlamda destek veriyor. Bu İsrailli organizasyonlar ise Filistin halkını evlerinden zorla çıkartan yasadışı İsrailli yerleşimcilere yardım ediyor” diyen Tlaib bu yasadışı uygulamayı sonlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Filistin kökenli Rashida Tlaib, Hazine Bakanlığı ve Amerikan Gelir İdaresi’ni İsrailli yerleşimcilere fon sağlayan ve kendisini kar amacı gütmeyen kuruluş olarak gösteren bu organizasyonlar üzerine soruşturma başlatmaya çağırdı. Tlaib’in hazırladığı şikayet dosyasına göre ABD’de kendisini kar amacı gütmeyen kurum olarak gösteren İsrailli organizasyonların sayısı 150 ve uluslararası hukuk kurallarını çiğneyen bu kurumlar bu zamana kadar İsrail’e 280 milyon dolar civarında yardım yaptı.