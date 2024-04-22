İsrail'i desteklemenin yolunu keşfettiler! Rahmi Turan hem Hamas'ı hem Erdoğan'ı hedef aldı!

"Son dönemde Erdoğan’ın iki görüşü bizi çok şaşırttı." diyen Turan, "Öyle sözler söylüyor ki, bunlar günlerce konuşuluyor, tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'e destek vermenin yeni yolu!

Rahmi Turan Hamas ile Kuva-i Milliye'yi birbiriyle benzeten Erdoğan'ı hedefe koyarken, Filistin halkının özgürlüğü için savaşan Hamas'ı da "terör örgütü" olmakla suçladı.

"Tüm Batı dünyasının “Terörist” olarak kabul ettiği Hamas Örgütü’nü, Sayın Cumhurbaşkanı, Kuvayı Milliye’ye benzetti.

Bu yanlış bir benzetmeydi. Çünkü milli mücadelemizin ateşini yakan Kuvayı Milliye bir terör örgütü değildi.

Kuvayı Milliye, Kurtuluş Savaşı’nda, halkın gönüllülük esası üzerine kurulmuş, Türk vatanseverliği ve milliyetçi ruhu ile bir araya gelip düşmanla savaşmış birliklerdi. Kuvayı Milliye’nin vatan savunmasının dışında hiçbir amacı yoktu."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas'a "terör örgütü" deyip, Erdoğan'ı Gazze davasına hassasiyeti noktasında hedef alanların iki yüzlülüğü Rahmi Turan'ın yazısında bir kez daha ortaya çıktı.