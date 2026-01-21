İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!

ABD merkezli bir rapora göre Gazze'deki soykırım saldırıları nedeniyle derinleşen uluslararası boykot, siyonist rejimin tarım ihracatını felç etti.

ABD merkezli Mondoweiss sitesinde yayımlanan bir rapor, Gazze'de sürdürülen soykırım saldırıları sonrası artan uluslararası boykotun, siyonist rejimin tarım ihracatını çöküş noktasına getirdiğini ortaya koydu. Raporda, özellikle Avrupa pazarlarında "israil" menşeli tarım ürünlerine yönelik belirgin bir reddin oluştuğu vurgulandı.

Siyonist rejimdeki çiftçilerin aktardığına göre, boykot tarım sektöründe derin ve kalıcı bir yara açtı. Meyve ihracatında sert bir düşüş yaşanırken, Avrupa ülkelerinin mango ve narenciye gibi ürünleri ya hiç kabul etmediği ya da yalnızca ciddi arz sıkıntısı yaşandığında sınırlı şekilde aldığı belirtildi. Çiftçiler, "israil markasının" uzun yıllar toparlanamayacak ölçüde zarar gördüğünü dile getirdi.

Raporda, işgal basınında yer alan değerlendirmelere de atıf yapılarak, siyonist rejimin Rusya ile birlikte uluslararası alanda fiili bir izolasyon yaşadığı ifade edildi. Avrupa pazarlarının siyasi gerekçelerle ürünleri reddetmesi, ihracat krizini daha da derinleştirdi.

Öte yandan Kızıldeniz'de Ensarullah'ın uyguladığı deniz ablukası nedeniyle nakliye şirketlerinin daha uzun ve maliyetli güzergâhlara yönelmek zorunda kaldığı, bunun da Asya pazarlarına erişimi ciddi biçimde zorlaştırdığı kaydedildi. Bu durumun tarım ihracatındaki daralmayı hızlandırdığı belirtildi.

Raporda yer verilen anketlere göre, siyonist toplumun büyük bölümünün savaşı desteklemesi ve Gazze'de "sivil olmadığı" yönündeki algı, uluslararası kamuoyunda rejime yönelik tepkiyi daha da büyüttü. Analize göre bu tutum, içeride saldırıları meşrulaştırırken dış dünyada boykot dalgasını güçlendirdi.

Boykotun en çarpıcı sonuçlarından biri olarak, siyonist tarımının sembolü sayılan Yafa portakallarının da pazarsız kaldığına dikkat çekildi. Givat Haim Ihud adlı kibbutzdan paylaşılan verilere göre, narenciye bahçeleri ihracat siparişi bulunmaması nedeniyle tamamen sökülme tehlikesiyle karşı karşıya.

Üçüncü kuşak çiftçiler, ihracatı tamamen durdurduklarını ve iç pazara yöneldiklerini, ancak iç piyasada da aşırı üretim nedeniyle depoların dolu olduğunu aktardı. Heibat Tzion adlı yerleşimde ise meyvelerin satış standartlarını aşan boyutlara ulaştığı, bu nedenle düşük fiyatlarla meyve suyu üretimine yönelindiği belirtildi.

Narenciye üreticilerini temsil eden kuruluş yetkilileri, savaşın başlamasından bu yana bazı geleneksel Avrupa pazarlarına tek bir konteyner dahi gönderilemediğini açıkladı. Rapora göre, Rusya şu anda siyonist rejimin tarım ürünlerini kabul eden tek pazar konumunda bulunuyor ve bu ihracat da çoğu zaman yalnızca depolama maliyetlerini karşılamaya yetiyor.

Analistler, tarım ihracatındaki bu çöküşün siyonist rejimin artan uluslararası yalnızlığının bir yansıması olduğunu ve ihracata dayalı tarım yerleşimlerinin ekonomik istikrarını uzun yıllar boyunca tehdit edebileceğini vurguluyor.

DOĞRU HABER